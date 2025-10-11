Культура
22:18, 11 октября 2025

Скончалась звезда «Крестного отца»

Сыгравшая в «Крестном отце» актриса Дайан Китон скончалась в возрасте 79 лет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Paramount Pictures / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Звезда «Крестного отца», актриса Дайан Китон скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Китон прославилась благодаря роли в трилогии «Крестный отец» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. В 1977 году она стала обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл».

У Китон остались двое приемных детей — сыновья Декстер и Дьюк.

Ранее стало известно о смерти актера Дениса Семенова, который играл в сериалах «Невский» и «Условный мент». Семенова не стало в возрасте 46 лет. Актер в последнее время боролся с онкологией.

