Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:41, 11 октября 2025Культура

Стало известно о смерти актера из сериалов «Невский» и «Условный мент»

Kino-Teatr.ru соообщил о смерти актера Дениса Семенова из сериала «Невский»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ким / Sputnik / РИА Новости

Стало известно о смерти актера Дениса Семенова, который играл в сериалах «Невский» и «Условный мент». Об этом сообщил портал Kino-Teatr.ru.

Семенова не стало в возрасте 46 лет. По данным Mash, актер в последнее время боролся с онкологией.

Его коллега Марина Серегина подтвердила ТАСС, что причиной стала онкология печени.

Семенов в 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института и работал в Театре драматический цивилизацией. Он также известен по ролям в сериалах «Филин» и «Крепкие орешки».

Ранее сообщалось о смерти 88-летнего отца актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексея Нилова Геннадия. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский чиновник пытался сбежать от силовиков с костылями из золота

    Жулин назвал главную ошибку украинцев

    Популярный российский производитель Омега-3 оправдался за качество продукции

    Стало известно о смерти актера из сериалов «Невский» и «Условный мент»

    В центре европейского города открыли огонь и ранили людей

    В Нотр-Даме нашли записку с предупреждением о резне и одной просьбой

    Кадыров заявил о попытке ВСУ атаковать позиции «Ахмата» в Сумской области

    В Госдуме высказались об анонсированном Путиным новом оружии фразой «мощнее "Орешника"»

    Украина опубликовала список связанных с «российской имперской политикой»

    Орбан начал сбор подписей против военных планов ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости