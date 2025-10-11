Стало известно о смерти актера из сериалов «Невский» и «Условный мент»

Kino-Teatr.ru соообщил о смерти актера Дениса Семенова из сериала «Невский»

Стало известно о смерти актера Дениса Семенова, который играл в сериалах «Невский» и «Условный мент». Об этом сообщил портал Kino-Teatr.ru.

Семенова не стало в возрасте 46 лет. По данным Mash, актер в последнее время боролся с онкологией.

Его коллега Марина Серегина подтвердила ТАСС, что причиной стала онкология печени.

Семенов в 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института и работал в Театре драматический цивилизацией. Он также известен по ролям в сериалах «Филин» и «Крепкие орешки».

Ранее сообщалось о смерти 88-летнего отца актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексея Нилова Геннадия. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.