Умер отец звезды «Улицы разбитых фонарей»

Актер Геннадий Нилов ушел из жизни за два дня до своего 89-летия

Умер отец актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексея Нилова Геннадий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Нилов ушел из жизни накануне, всего за два дня до своего 89-летия.

Прежде всего он известен по роли доктора Сундукова в фильме «Три плюс два», где сыграл вместе с Андреем Мироновым, Натальей Кустинской и другими выдающимися советскими артистами.

Траурная церемония пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 1 октября.

Ранее стало известно, что актер Александр Иовлев умер на 80-м году жизни. Прощание с артистом состоялось 27 сентября в Центральном зале крематория в Москве.