Умер актер из «Ментовских войн» и «Тайн следствия»

Актер из «Ментовских войн» и «Тайн следствия» Александр Иовлев умер в 79 лет

Актер Александр Иовлев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театрального центра «За Черной речкой», где работал артист.

«Дорогие друзья. 22 сентября не стало нашего мастера, режиссера, педагога, композитора, актера Александра Вениаминовича Иовлева», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Прощание с артистом состоялось 27 сентября в Центральном зале крематория в Москве.

Александр Иовлев снимался в сериалах «Ментовские войны – 2», «Тайны следствия – 2» и других. Работать в театре «За черной речкой» он начал в 1999 году.