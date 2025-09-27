Умер актер из «Ментовских войн» и «Тайн следствия»

Актер Александр Иовлев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театрального центра «За Черной речкой», где работал артист.
«Дорогие друзья. 22 сентября не стало нашего мастера, режиссера, педагога, композитора, актера Александра Вениаминовича Иовлева», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.
Прощание с артистом состоялось 27 сентября в Центральном зале крематория в Москве.
Александр Иовлев снимался в сериалах «Ментовские войны – 2», «Тайны следствия – 2» и других. Работать в театре «За черной речкой» он начал в 1999 году.