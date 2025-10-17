Стало известно о погибшем в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке

РЕН ТВ: Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке

Один человек погиб в результате взрыва на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, известно о девяти рабочих, пострадавших в результате обрушения. Пять из них госпитализированы, трое — на амбулаторном лечении, один погиб.

Поиски еще двух работников, которые находились на заводе во время взрыва, продолжаются.

О мощном взрыве на заводе «Авангард» в башкирском городе стало известно 17 октября. Последствия попали на камеру видеонаблюдения. Взрыв был такой силы, что после детонации у машин в расположенных неподалеку от завода районах сработала сигнализация.