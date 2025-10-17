Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:57, 17 октября 2025Россия

Стало известно о погибшем в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке

РЕН ТВ: Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Один человек погиб в результате взрыва на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, известно о девяти рабочих, пострадавших в результате обрушения. Пять из них госпитализированы, трое — на амбулаторном лечении, один погиб.

Поиски еще двух работников, которые находились на заводе во время взрыва, продолжаются.

О мощном взрыве на заводе «Авангард» в башкирском городе стало известно 17 октября. Последствия попали на камеру видеонаблюдения. Взрыв был такой силы, что после детонации у машин в расположенных неподалеку от завода районах сработала сигнализация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Стало известно о погибшем в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке

    Коммунальщики предложили способ сделать расчеты за ЖКУ более прозрачными

    Зеленский передал Трампу карты России

    Роднина оценила перспективы Валиевой в фигурном катании после возвращения в спорт

    Трамп завершил конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

    Зеленский дерзко ответил обратившему внимание на его костюм журналисту

    Белый дом ответил на вопрос о встрече с Путиным шуткой про маму

    В российском регионе столкнулись два поезда

    Трамп пригрозил стране НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости