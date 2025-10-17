Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 17 октября 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

Трамп: США нужны Tomahawk и многое из того, что отправляют на Украину
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

США нужны ракеты Tomahawk и многое из того, что отправляют на Украину. Так на вопрос о поставках данного вооружения Киеву ответил американский президент Дональд Трамп на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Нам нужны "Томагавк" и многое из того, что мы отправляем», — сказал он. Трамп подчеркнул, что это одна из причин, почему Вашингтон хочет положить конец этому конфликту.

По его словам, он надеется, что получится это сделать и без поставок Украине Tomahawk.

Глава Белого дома также отметил, что обсудит с украинским коллегой возможность ударов вглубь России. Американский лидер согласился, что разрешить Украине наносить дальнобойные удары оружием из США стало бы эскалацией конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Трамп рассказал о тратах США на Украину

    Россиян предупредили о росте цен на жилье выше инфляции

    Трамп оценил идею туннеля между Россией и США

    На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

    Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным

    Преступник прикинулся полицейским и обокрал дом по поддельному ордеру на обыск

    Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»

    Трамп назвал условие скорого завершения украинского конфликта

    Зеленский назвал цели ударов при передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости