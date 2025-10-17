Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

Трамп: США нужны Tomahawk и многое из того, что отправляют на Украину

США нужны ракеты Tomahawk и многое из того, что отправляют на Украину. Так на вопрос о поставках данного вооружения Киеву ответил американский президент Дональд Трамп на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Нам нужны "Томагавк" и многое из того, что мы отправляем», — сказал он. Трамп подчеркнул, что это одна из причин, почему Вашингтон хочет положить конец этому конфликту.

По его словам, он надеется, что получится это сделать и без поставок Украине Tomahawk.

Глава Белого дома также отметил, что обсудит с украинским коллегой возможность ударов вглубь России. Американский лидер согласился, что разрешить Украине наносить дальнобойные удары оружием из США стало бы эскалацией конфликта.