Трамп расскажет антироссийски настроенному сенатору о разговоре с Путиным

Трамп расскажет сенатору Тьюну о разговоре с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп намерен поговорить с сенатором Джоном Тьюном, который выступает за введение новых санкций против России, и рассказать ему о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом политик заявил, выступая в Белом доме. Трансляцию ведет C-Span.

«Он [Тьюн] не знает еще о разговоре, мы позже поговорим. Я хотел обсудить это с ним. Мы посмотрим, что случится», — поделился Трамп. По некоторым данным, Тьюн намерен предложить голосование за введений рестрикций против государств, торгующих с Россией.

Трамп 16 октября провел двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».