Экономика
07:32, 17 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россияне назвали наиболее предпочтительные варианты для трат 1 миллиона рублей

ТСТН: 42 процента россиян потратили бы 1 миллион рублей на дом
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Почти 70 процентов россиян признались, что 1 миллион рублей для них — существенная сумма, показал опрос ТСТН. Исследование также показало, на что граждане готовы были бы потратить такой капитал. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

Каждый второй опрошенный отметил, что ему потребуется более 5 лет на то, чтобы отложить 1 миллион рублей, и только 15 процентов рассчитывают получить такие накопления менее, чем за 1 год.

Большинство соотечественников — 34 процента — полагают, что для того, чтобы накопить 1 миллион рублей, необходимо иметь собственный бизнес, а чуть меньше — 31 процент — экономить на расходах. Еще 20 процентов считают, что для внушительных сбережений стоит найти подработку. При этом 14 процентов готовы родить второго ребенка, чтобы получить материнский капитал.

Большая часть респондентов (42 процента) хотели бы вложить 1 миллион рублей в покупку или строительство дома. Еще по 29 процентов распределись между вариантами «приобрести машину» и «съездить в дорогостоящее путешествие».

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал, что сэкономить на аренде жилья в Москве может помочь правильный выбор района.

    Все новости