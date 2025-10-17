Умер гитарист группы Kiss Пол Дэниел Фрэйли

Сооснователь и гитарист культовой рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли, также известный по прозвищу Эйс, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление его семьи.

Как стало известно, причиной смерти музыканта стали последствия травм, которые он получил в прошлом месяце, упав на студии. «Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир», — написали родственники исполнителя.

По информации TMZ, в результате падения у Эйса произошло кровоизлияние в мозг. Тогда он был вынужден отменить предстоящие концерты. Однако состояние музыканта так и не пришло в норму.

