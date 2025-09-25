Культура
16:42, 25 сентября 2025Культура

Умер легендарный английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

Известный английский рок-музыкант Дэнни Томпсон ушел из жизни в возрасте 86 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Will Ireland / Prog Magazine / Future / Getty Images

Выдающийся английский музыкант Дэнни Томпсон ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает издание Guardian.

Музыкант, автор песен, продюсер и мультиинструменталист прославился как контрабасист. Он несколько лет играл в знаковом коллективе Blues Incorporated, записал несколько сольных альбомов, выпускал релизы с Питером Гэбриелом, Родом Стюартом, Клиффом Ричардом и другими известными рокерами и звездами сцены.

В возрасте 13 лет он смастерил свой первый контрабас из ящика для чая и украденной фортепианной проволоки. В 16 он уже играл в клубах лондонского Сохо. После срочной службы отправился в турне вместе с Роем Орбисоном.

Ранее стало известно, что арубский музыкант Эвальд «Уолли» Уорнинг, известный своим международным летним хитом No Monkey, умер в пятницу утром, 19 сентября, в Мюнхене, Германия.

