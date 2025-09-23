Умер исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг

Умер арубский музыкант и исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг

Арубский музыкант Эвальд «Уолли» Уорнинг, известный своим международным летним хитом No Monkey, умер в пятницу утром, 19 сентября, в Мюнхене, Германия. Об этом говорится на официальном сайте исполнителя.

«Мы бесконечно благодарны за все, что ты нам дал: любовь, надежду, уверенность и веру и, конечно же, твою прекрасную музыку, которая будет жить вечно. Мы любим тебя и очень скучаем по тебе», — говорится в сообщении.

Известно, что исполнителя не стало за месяц до начала нового гастрольного тура, который должен был стартовать в октябре.

В возрасте 17 лет музыкант переехал из Арубы в Нидерланды, а примерно в 1990 году — в Германию. В дискографии Уорнинга — порядка двух десятков альбомов и более десяти синглов.