Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:27, 17 октября 2025Культура

Умерла звезда «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

Актриса Людмила Егорова ушла из жизни в возрасте 86 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Ментовские войны-1»

Умерла актриса Людмила Егорова, известная по роли в сериале «Улица разбитых фонарей», а также по работе на сцене Театра «На Литейном». О кончине артистки сообщила пресс-служба учреждения культуры, в котором она служила долгие годы.

По информации, опубликованной в некрологе, Егоровой не стало 15 октября. Ей было 86 лет.

«В каждом образе на сцене актриса находила что-то свое, вкладывая в своих героинь частичку своей души. Зрители с волнением приходили на спектакли с участием Людмилы Ивановны», — говорится в сообщении.

Известно, что актриса пришла на «Ленфильм» в 18 лет, там ее заметили ассистенты режиссера Александра Иванова, который снимал картину «Поднятая целина». Он сразу пригласил ее на роль Варюхи. После своего кинодебюта Егорову позвал на свой курс преподаватель ЛГИТМиКа Федор Никитин.

На сцене Театра «На Литейном» она служила более 45 лет и играла в спектаклях «Недотрога», «Чужая кровь», «Собачье сердце». Особенную любовь зрителей артистке принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь». О дате и месте прощания с Егоровой будет сообщено позже.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости