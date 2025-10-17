Умерла звезда «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

Актриса Людмила Егорова ушла из жизни в возрасте 86 лет

Умерла актриса Людмила Егорова, известная по роли в сериале «Улица разбитых фонарей», а также по работе на сцене Театра «На Литейном». О кончине артистки сообщила пресс-служба учреждения культуры, в котором она служила долгие годы.

По информации, опубликованной в некрологе, Егоровой не стало 15 октября. Ей было 86 лет.

«В каждом образе на сцене актриса находила что-то свое, вкладывая в своих героинь частичку своей души. Зрители с волнением приходили на спектакли с участием Людмилы Ивановны», — говорится в сообщении.

Известно, что актриса пришла на «Ленфильм» в 18 лет, там ее заметили ассистенты режиссера Александра Иванова, который снимал картину «Поднятая целина». Он сразу пригласил ее на роль Варюхи. После своего кинодебюта Егорову позвал на свой курс преподаватель ЛГИТМиКа Федор Никитин.

На сцене Театра «На Литейном» она служила более 45 лет и играла в спектаклях «Недотрога», «Чужая кровь», «Собачье сердце». Особенную любовь зрителей артистке принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь». О дате и месте прощания с Егоровой будет сообщено позже.