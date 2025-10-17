Ушедший из России популярный бренд нижнего белья зарегистрировал в стране товарный знак

Компания Victoria's Secret зарегистрировала в РФ товарный знак

Американская компания Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., приостановившая работу на российском рынке весной 2022 года, 16 октября зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Victoria's Secret». Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно данным, исключительные права на него будут закреплены за организацией до марта 2035 года. Компания сможет использовать бренд для выпуска женского белья, купальников, носков, платьев, парфюмерии, косметики, средств по уходу.

Ранее стало известно, что российская супермодель Ирина Шейк в откровенном виде приняла участие в шоу модного бренда Victoria's Secret. 39-летняя манекенщица вышла на подиум в трусах и корсете, которые были оформлены прозрачными вставками и бантами со стразами. Ее эффектный образ завершили прозрачные туфли и головной убор, украшенный розовыми перьями и сияющими камнями.

Также на размещенном кадре видно, что визажисты сделали знаменитости яркий макияж глаз и нанесли на губы темно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в локоны.