Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:04, 17 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Ушедший из России популярный бренд нижнего белья зарегистрировал в стране товарный знак

Компания Victoria's Secret зарегистрировала в РФ товарный знак
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Американская компания Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., приостановившая работу на российском рынке весной 2022 года, 16 октября зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Victoria's Secret». Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно данным, исключительные права на него будут закреплены за организацией до марта 2035 года. Компания сможет использовать бренд для выпуска женского белья, купальников, носков, платьев, парфюмерии, косметики, средств по уходу.

Ранее стало известно, что российская супермодель Ирина Шейк в откровенном виде приняла участие в шоу модного бренда Victoria's Secret. 39-летняя манекенщица вышла на подиум в трусах и корсете, которые были оформлены прозрачными вставками и бантами со стразами. Ее эффектный образ завершили прозрачные туфли и головной убор, украшенный розовыми перьями и сияющими камнями.

Также на размещенном кадре видно, что визажисты сделали знаменитости яркий макияж глаз и нанесли на губы темно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в локоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    Россиянка описала поездку в Китай фразой «за неделю похудела на пять килограммов»

    Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения

    Россияне назвали наиболее предпочтительные варианты для трат 1 миллиона рублей

    Кишечник подвел спортсмена прямо посреди марафона

    Импортное пиво обогнало российское по темпам роста цен

    Появились кадры из атакованного ракетами Сочи

    Помощь боевикам в Сирии обернулась для россиянина арестом

    Российский штурмовик вынес на руках собаку из разрушенного дома в Курской области

    Суд арестовал имущество отправленного в СИЗО бывшего замглавы Тамбовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости