В Британии описали реакцию Киева на встречу Зеленского с Трампом

FT: Киев очень нервничал из-за встречи Зеленского и Трампа

Киев «очень нервничал» из-за встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Так реакцию украинских властей описала британская газета Financial Times (FT).

По словам высокопоставленного украинского чиновника, недавние высказывания Трампа были «многообещающими» для Украины, однако разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным «омрачил» настроение украинской делегации. После этого Киев потерял уверенность в успехе переговоров, указано в сообщении.

Ранее Трамп назвал возможный срок завершения конфликта на Украине — он допустил, что кризис может быть урегулирован до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АСЕАН 26-28 октября. «Я бы хотел, чтобы урегулирование произошло раньше, чем пройдет это мероприятие», — ответил он.