21:26, 17 октября 2025Мир

Трамп назвал возможный срок завершения конфликта на Украине

Трамп допустил окончание конфликта на Украине до его встречи с Си Цзиньпином
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что конфликт на Украине может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Главе Белого дома задали вопрос, собирается ли он обсуждать конфликт с руководителем Китая на саммите, который состоится в Куала-Лумпуре 26-28 октября. «Я бы хотел, чтобы урегулирование произошло раньше, чем пройдет это мероприятие», — ответил Трамп.

Ранее Трамп назвал условие для окончания конфликта на Украине. По его мнению, для этого президент России Владимир Путин должен «немного поладить» с Зеленским.

Также американский лидер ушел от ответа на вопрос о перспективах возвращения Украиной утраченных в ходе конфликта с Россией территорий. «Кто знает, война очень интересная. Никогда не знаешь, что будет», — сказал он.

