В Конгрессе раскритиковали Трампа за попытку многомиллиардной помощи другой стране

Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Evan Vucci / AP

Член Палаты представителей республиканка от Джорджии Марджори Тейлор Грин резко раскритиковала администрацию президента США Дональда Трампа за попытку предоставить Аргентине финансирование в размере 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, американская помощь направлена на стабилизацию финансовых рынков страны. Конгрессвумен заявила, что Аргентина не должна получать деньги налогоплательщиков, пока американцы испытывают трудности дома. Она обратила внимание, что это противоречит программе Трампа «Америка прежде всего».

«Американцы страдают от высокой стоимости жизни и стремительно растущих расходов на страхование. У многих из них нет никаких сбережений, а некоторые выживают, выжимая максимум из кредитных карт. Скажите мне, как можно сделать так, чтобы Америка прежде всего спасала иностранное государство, выделяя 20 [миллиардов] долларов или даже 40 миллиардов долларов налогоплательщиков?» — подчеркнула Тейлор Грин.

Ранее Трамп заявил, что если к власти в Аргентине придут коммунисты или социалисты, то Вашингтон намерен пересмотреть экономическое сотрудничество с латиноамериканской страной. С таким заявлением политик выступил, беседуя на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем.

По его словам, одобрение американцев в этом вопросе напрямую зависит от грядущих парламентских выборов. Он привел в пример победу коммунистов в Нью-Йорке: при приходе коммунистов к власти в США будут вынуждены приостановить «то, что они делают».

