14 октября 2025

Трамп предупредил Аргентину на случай победы коммунистов

Трамп сказал, что пересмотрит сотрудничество с Аргентиной при победе коммунистов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что если к власти в Аргентине придут коммунисты или социалисты, то Вашингтон намерен пересмотреть экономическое сотрудничество с латиноамериканской страной. С таким заявлением политик выступил, беседуя на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем.

По его словам, одобрение американцев в этом вопросе напрямую зависит от грядущих парламентских выборов. Он привел в пример победу коммунистов в Нью-Йорке: при приходе коммунистов к власти власти США будут вынуждены приостановить «то, что они делают», о чем прямо сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул важность этих выборов для Аргентины. Он отметил хорошие рейтинги правящей партии, выразив надежду на то, что они будут еще лучше после встречи в Белом доме.

Ранее «президент с бензопилой» Хавьер Милей выступил с рок-концертом в Буэнос-Айресе. Политик воспользовался презентацией своей новой книги «Строительство чуда» (La construcción del milagro) как поводом для того, чтобы выйти на сцену перед 15-тысячным залом.

