Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:53, 9 октября 2025Из жизни

«Президент с бензопилой» дал рок-концерт в Буэнос-Айресе

Президент Аргентины выступил с рок-концертом в Буэнос-Айресе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Президент Аргентины Хавьер Милей дал масштабный рок-концерт в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает El País.

Милей использовал презентацию своей новой книги «Строительство чуда» (La construcción del milagro) как повод для выхода на сцену перед 15-тысячным залом. Лидер, которого часто называют «президентом с бензопилой» после встречи с предпринимателем Илоном Маском, на которой он подарил миллиардеру бензопилу, исполнил каверы на классические композиции аргентинского рока вместе с группой, включавшей нескольких политиков-единомышленников.

Выступление продолжалось около часа и сопровождалось яркими визуальными эффектами, включая кадры ядерных взрывов и террористических атак на большом экране. В завершение вечера политик, сменив кожаную куртку на официальный костюм, провел традиционную автограф-сессию, хотя значительная часть зрителей к тому моменту уже покинула зал.

В юности Милей был участником рок-группы Everest, однако нынешнее шоу стало его первым выступлением на столь крупной площадке. Эксперты расценили концерт как попытку консолидировать сторонников на фоне политического кризиса, вызванного поражением на промежуточных выборах и скандалом вокруг кандидата от правящей коалиции Хосе Луиса Эсперта, получившего 200 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей) от бизнесмена, связанного с наркоторговлей.

Материалы по теме:
«Иисус не платил налогов» Как фанат Трампа и максимальной свободы взял в руки бензопилу и стал президентом Аргентины?
«Иисус не платил налогов»Как фанат Трампа и максимальной свободы взял в руки бензопилу и стал президентом Аргентины?
20 ноября 2023
Считает себя гуру тантрического секса и слушает советы умершего пса: как живет скандальный новый президент Аргентины?
Считает себя гуру тантрического секса и слушает советы умершего пса:как живет скандальный новый президент Аргентины?
22 ноября 2023

Ранее Милей признался, что предпочитает секс втроем. В своих выступлениях он также неоднократно рассказывал, что работал инструктором по тантрическому сексу — медитативной сексуальной практике, целью которой, как пишет Daily Mirror, является не оргазм, а сам процесс.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

    Новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети

    Российская кризисная отрасль начала сокращать сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости