«Президент с бензопилой» дал рок-концерт в Буэнос-Айресе

Президент Аргентины выступил с рок-концертом в Буэнос-Айресе

Президент Аргентины Хавьер Милей дал масштабный рок-концерт в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает El País.

Милей использовал презентацию своей новой книги «Строительство чуда» (La construcción del milagro) как повод для выхода на сцену перед 15-тысячным залом. Лидер, которого часто называют «президентом с бензопилой» после встречи с предпринимателем Илоном Маском, на которой он подарил миллиардеру бензопилу, исполнил каверы на классические композиции аргентинского рока вместе с группой, включавшей нескольких политиков-единомышленников.

Выступление продолжалось около часа и сопровождалось яркими визуальными эффектами, включая кадры ядерных взрывов и террористических атак на большом экране. В завершение вечера политик, сменив кожаную куртку на официальный костюм, провел традиционную автограф-сессию, хотя значительная часть зрителей к тому моменту уже покинула зал.

В юности Милей был участником рок-группы Everest, однако нынешнее шоу стало его первым выступлением на столь крупной площадке. Эксперты расценили концерт как попытку консолидировать сторонников на фоне политического кризиса, вызванного поражением на промежуточных выборах и скандалом вокруг кандидата от правящей коалиции Хосе Луиса Эсперта, получившего 200 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей) от бизнесмена, связанного с наркоторговлей.

Ранее Милей признался, что предпочитает секс втроем. В своих выступлениях он также неоднократно рассказывал, что работал инструктором по тантрическому сексу — медитативной сексуальной практике, целью которой, как пишет Daily Mirror, является не оргазм, а сам процесс.