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04:30, 21 ноября 2023Из жизни

Президент Аргентины рассказал о сексе втроем и одном семяизвержении в три месяца

Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Политик Хавьер Милей, победивший на президентских выборах в Аргентине, предпочитает секс втроем. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В своих выступлениях Милей неоднократно рассказывал, что работал инструктором по тантрическому сексу — медитативной сексуальной практике, целью которой, как пишет Daily Mirror, является не оргазм, а сам процесс. «У каждого мужчины своя динамика, — цитирует его The Guardian. — В моем случае семяизвержение случается раз в три месяца».

В телевизионных интервью новый президент Аргентины упоминал о своей любви к сексу втроем. При этом, как пишет Daily Telegraph, он особо подчеркивал, что в 90 процентах случаев троица состояла из него и двух женщин. В остальных случаях в сексе участвовали двое мужчин и одна женщина.

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Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав более 55 процентов голосов. В рамках предвыборной кампании он, среди прочего, обещал ввести во второй по величине экономике Латинской Америке прямое хождение доллара США и сократить государственные расходы на 15 процентов, из-за чего политика прозвали «экономистом с бензопилой».

Ранее сообщалось, что Милей считает главными советниками своих псов. По утверждению его биографа, все собаки политика — клоны английского мастифа по имени Конан, которого не стало в 2017 году.

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      Олег Парамонов
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