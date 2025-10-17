Бывший СССР
В Кривом Роге прозвучало более десятка взрывов

Глава совета обороны Кривого Рога Вилкул: В городе прозвучало более 10 взрывов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Кривом Роге в ходе российской ночной атаки с использованием беспилотников «Герань» прозвучало более десятка взрывов. Об этом сообщает в Telegram глава местного совета обороны Александр Вилкул.

«Массовая шахедная атака. Уже более десяти взрывов и больше десяти "Шахедов" над городом», — заявил чиновник.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости сообщил, что удары в Кривом Роге наносились по инфраструктуре Вооруженных сил Украины. В частности под атаку попали железнодорожный вокзал и аэропорт.

Ранее о массированной атаке на объекты украинской армии в Днепропетровской области сообщалось 10 октября. Тогда после серии ударов в Днепре и Кривом Роге начались перебои электричества.

