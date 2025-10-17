Бывший СССР
16:14, 17 октября 2025
Бывший СССР

В России начнет работать полиция Таджикистана

Путин одобрил открытие в России представительства МВД Таджикистана
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил соглашение об открытии в Москве представительства МВД Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в России также начнет работу представительство Министерства труда и миграции. В свою очередь, в Душанбе откроется представительство российской полиции.

Отмечается, что целью представительств станет укрепление сотрудничества между двумя странами в сферах миграции и борьбы с наркопреступностью.

Ранее Путин созвонился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и обсудил прошедшие в Душанбе переговоры. Российский лидер подчеркнул, что принятые в ходе переговоров документы повысят уровень стратегического партнерства и союзничества двух стран.

