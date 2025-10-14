Бывший СССР
Путин созвонился с Рахмоном

Путин и Рахмон обсудили переговоры России и Таджикистана
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и обсудил прошедшие в Душанбе переговоры. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе разговора Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе государственного визита», — говорится в публикации.

Российский лидер также подчеркнул, что принятые в ходе переговоров документы повысят уровень стратегического партнерства и союзничества двух стран.

Ранее Владимир Путин на встрече с лидерами стран СНГ пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. «[Рахмон] меня со вчерашнего вечера морит голодом. Я говорю: "Зачем моришь голодом?" — "Завтра будем вместе, все соберемся". Я говорю: "Ну ладно, хорошо"», — сказал с улыбкой российский лидер.

