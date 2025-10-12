Путин пошутил о морившем его голодом Рахмоне

Путин на встрече с лидерами СНГ пошутил, что Рахмон морил его голодом

Президент России Владимир Путин пошутил на встрече с лидерами стран СНГ, состоявшейся 9 октября в Душанбе, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Соответствующий фрагмент показал автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Он (Рахмон) меня со вчерашнего вечера морит голодом. Я говорю: "Зачем моришь голодом?" — "Завтра будем вместе, все соберемся". Я говорю: "Ну ладно, хорошо"», — сказал с улыбкой Путин коллегам во время прогулки по резиденции Рахмона перед неформальным обедом.

На размещенных в сети кадрах лидеры стран СНГ сначала едут по украшенному инсталляциями из овощей и фруктов саду на электрокарах, а затем гуляют по нему. По словам Зарубина, у президентов было прекрасное настроение.

Ранее Путин в ходе встречи с Рахмоном оценил вклад граждан Таджикистана в экономику России. Он подчеркнул, что граждане бывшей республики СССР помогают развивать строительную, жилищно-коммунальную, транспортную сферы, а также логистику.