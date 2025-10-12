Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:53, 12 октября 2025Россия

Путин пошутил о морившем его голодом Рахмоне

Путин на встрече с лидерами СНГ пошутил, что Рахмон морил его голодом
Алина Черненко

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил на встрече с лидерами стран СНГ, состоявшейся 9 октября в Душанбе, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Соответствующий фрагмент показал автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Он (Рахмон) меня со вчерашнего вечера морит голодом. Я говорю: "Зачем моришь голодом?" — "Завтра будем вместе, все соберемся". Я говорю: "Ну ладно, хорошо"», — сказал с улыбкой Путин коллегам во время прогулки по резиденции Рахмона перед неформальным обедом.

На размещенных в сети кадрах лидеры стран СНГ сначала едут по украшенному инсталляциями из овощей и фруктов саду на электрокарах, а затем гуляют по нему. По словам Зарубина, у президентов было прекрасное настроение.

Ранее Путин в ходе встречи с Рахмоном оценил вклад граждан Таджикистана в экономику России. Он подчеркнул, что граждане бывшей республики СССР помогают развивать строительную, жилищно-коммунальную, транспортную сферы, а также логистику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал способное надавить на Россию оружие

    МИД РФ предупредил о новых правилах въезда в Испанию

    Зеленский раскрыл цели ракет Tomahawk в случае их передачи Украине

    В постсоветской стране начнут кастрировать за преступления

    Мать Мбаппе заявила об отсутствии жизни у футболиста вне поля

    Пропавшая во время пожара женщина нашлась живой в лесу через неделю

    Эрдоган рассказал о «торговцах кровью» на Украине

    Объявленный в розыск в Финляндии россиянин вышел на связь

    Село с выделенным на ремонт дорог миллиардом рублей отрезало от цивилизации

    Путин пошутил о морившем его голодом Рахмоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости