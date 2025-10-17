В России предложили выдворять мигрантов из страны за склонение россиянок к аборту

В России предложили выдворять мигрантов из страны за склонение россиянок к аборту. С законодательной инициативой выступила зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, передает ТАСС.

Она отметила, что в ряде российских регионов уже действуют законы о запрете к склонению женщин к аборту — в частности, в Псковской и Новгородской областях, Мордовии и Коми. По ее мнению, для мигрантов действие закона следует ужесточить.

«В регионах, где законы уже действуют, зафиксированы случаи обращения женщин в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, склонявших их к аборту. В нескольких случаях благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить прерывание беременности», — обозначила Москвитина.

Согласно инициативе, за склонение россиянок к аборту иностранцев предлагается штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей либо арестовывать на 15 суток с последующим административным выдворением за пределы России, или без такового. В случае, если правонарушение было совершено в отношении нескольких женщин или несовершеннолетних, тогда размер штрафа предлагается увеличить до 100-200 тысяч рублей.

