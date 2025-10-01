Российский чиновник порвал и растоптал плакат из женской консультации и попал на видео

В Екатеринбурге организатор медико-социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович на камеру порвал и растоптал плакат о контрацепции в женской консультации №1. Произошедшее попало в видеосюжет, опубликованный директором фонда «Женщины за жизнь» и членом Общественной палаты России Натальей Москвитиной в Telegram.

На кадрах, снятых во время проверки женских консультаций города, общественница замечает информацию о наиболее эффективных методах контрацепции. Москвитина возмущается, что посетительницам медучреждения предлагают стерилизацию, «когда такая ситуация демографическая», и заявляет о необходимости снять плакат. Тогда они вместе с Ицковичем открепляют листовку, после чего чиновник ее мнет, рвет и начинает топтать.

В посте Москвитина подчеркнула, что сюжет был снят еще в мае. «По итогам проверки плакат сняли, а ЖК №1 получила розовую наклейку "Здесь работают над улучшениями"», — констатировала она.

Ранее свердловская министр здравоохранения Татьяна Савинова заявила, что гинекологов региона начнут обучать навыкам убеждения, чтобы отговаривать пациенток от абортов.

Законы о запрете склонения женщин к абортам приняли уже в ряде российских регионов, включая Санкт-Петербург, Хакасию, Курскую, Ростовскую, Новгородскую и Псковскую области. Нарушителям грозит штраф.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин, комментируя вопрос об абортах, заявил, что на повестке дня не должно быть тем, раскалывающих общество. Власти, по его словам, должны думать об уровне благосостояния российских семей с детьми, об их будущем, а также о праве женщины принимать какие-либо решения.