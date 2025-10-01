Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 1 октября 2025Россия

Российский чиновник порвал и растоптал плакат из женской консультации и попал на видео

Свердловский чиновник Ицкович порвал и растоптал плакат из женской консультации
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге организатор медико-социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович на камеру порвал и растоптал плакат о контрацепции в женской консультации №1. Произошедшее попало в видеосюжет, опубликованный директором фонда «Женщины за жизнь» и членом Общественной палаты России Натальей Москвитиной в Telegram.

На кадрах, снятых во время проверки женских консультаций города, общественница замечает информацию о наиболее эффективных методах контрацепции. Москвитина возмущается, что посетительницам медучреждения предлагают стерилизацию, «когда такая ситуация демографическая», и заявляет о необходимости снять плакат. Тогда они вместе с Ицковичем открепляют листовку, после чего чиновник ее мнет, рвет и начинает топтать.

В посте Москвитина подчеркнула, что сюжет был снят еще в мае. «По итогам проверки плакат сняли, а ЖК №1 получила розовую наклейку "Здесь работают над улучшениями"», — констатировала она.

Ранее свердловская министр здравоохранения Татьяна Савинова заявила, что гинекологов региона начнут обучать навыкам убеждения, чтобы отговаривать пациенток от абортов.

Материалы по теме:
«Были мысли уйти и не вернуться» Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
«Были мысли уйти и не вернуться»Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
2 ноября 2024
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023

Законы о запрете склонения женщин к абортам приняли уже в ряде российских регионов, включая Санкт-Петербург, Хакасию, Курскую, Ростовскую, Новгородскую и Псковскую области. Нарушителям грозит штраф.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин, комментируя вопрос об абортах, заявил, что на повестке дня не должно быть тем, раскалывающих общество. Власти, по его словам, должны думать об уровне благосостояния российских семей с детьми, об их будущем, а также о праве женщины принимать какие-либо решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так просто не может продолжаться». Мерц поссорился с главой Еврокомиссии из-за Украины

    В небе над Германией заметили подозрительные дроны

    Дуров рассказал об условиях во французской тюрьме

    Пассажир вздремнул на московском вокзале и лишился миллиона

    ВС России получили партию «Депеш»

    Российскому рэперу осталось несколько дней на спасение от уголовного дела

    Россиянка выкинула новорожденного ребенка в окно из-за плача

    Казахстан собрался построить первую в стране АЭС на российские деньги

    Россиянин прыгнул со 120-метрового водопада в Азии, сломал ногу и застрял между камнями

    Украшения из комиссионки за 1800 рублей оказались средневековыми сокровищами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости