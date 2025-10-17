Экономика
12:01, 17 октября 2025Экономика

В России спрогнозировали массовое закрытие автосалонов

Аналитик Каменский: 2025 год окажется для многих дилерских центров убыточным
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Тенденция массового закрытия автомобильных шоу-румов на российском рынке сохранится в обозримом будущем при сохранении жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ). Такой прогноз дал директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский, его слова приводит «Автостат».

Нынешний год окажется для большинства дилерских центров в России убыточным, полагает аналитик. Это обусловлено резким снижением продаж новых машин в стране на фоне их общего удорожания, недоступными для значительной части населения автозаймами и регулярного повышения утильсбора.

С учетом этих факторов ожидать скорого восстановления российского авторынка в оставшуюся часть года не приходится, подчеркивает Каменский. Оживить ситуацию с продажами, отметил он, помогло бы резкое смягчение ДКП ЦБ и снижение ключевой ставки на 3-4 процентных пункта с нынешнего уровня в 17 процентов. В противном случае, подчеркнул эксперт, в России начнут массово закрываться не только мелкие игроки, но и крупные холдинги.

С заметным падением рентабельности бизнеса в России в этом году столкнулись китайские автопроизводители. Только за первый квартал 2025 году в стране закрылись в общей сложности 213 автосалонов брендов из КНР. Проблема затронула в том числе крупных игроков вроде Geely, Jetour и Jaecoo. Если тренд сохранится в среднесрочной перспективе, прогнозируют эксперты, суммарное количество автосалонов в России снова окажется значительно ниже четырех тысяч.

