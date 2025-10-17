В США придумали способ вычислять суда российского «теневого флота»

РБК: В США представили список из 12 критериев для вычисления «теневого флота» РФ

Сенат США представил список критериев для вычисления судов российского «теневого флота». Об этом сообщает РБК.

Согласно придуманному сенаторами способу, если судно подпадает хотя бы под три из 12 критериев «небезопасного или нестандартного» поведения на море, его допускается вносить в санкционные списки.

Среди этих критериев: отказ принять лоцмана, отсутствие ответа на вызов соответствующих морских властей, отключение автоматической идентификации корабля, небезопасные маневры с другим судном, отсутствие страховки или оформление страховки у иранской/российской компании, а также наличие лишь одного корпуса.

В новом законопроекте также предлагается распространять ограничения на сервисные компании, финансовых посредников и продавцов старых судов, которые используются для нужд теневого флота.

Ранее стало известно, что Дания ужесточит контроль за проходом нефтяных танкеров через территориальные воды. Власти страны будут уделять особое внимание старым судам, которые часто используются теневым флотом и представляют экологическую угрозу из-за своего плохого состояния.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон также призвал задерживать нефтяные танкеры, которые перевозят российское сырье, чтобы те срывали сроки доставки. Владельцам судов так называемого теневого флота при таком раскладе нужно будет находить альтернативные способы доставки сырья.

