В центре Москвы перекрыли движение транспорта

Движение транспорта перекрыли на Тверской улице и Пушкинской площади в Москве

В центре Москвы временно перекрыли движение транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Ограничения коснулись Пушкинской площади и Тверской улицы по направлению в центр. Причины перекрытия дорог в ведомстве не уточнили. Пресс-служба Дептранса призвала столичных водителей к внимательности на проезжей части.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы появится новая платная дорога — 18,6-километровая трасса, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово. Согласно планам, на строительство уйдет четыре года.