На западе Москвы появится новая платная дорога

На западе столицы построят 18,6-километровую платную дорогу

На западе столицы появится новая платная дорога. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Речь идет о 18,6-километровой трассе, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово — она станет пятой платной дорогой в Москве. Построить ее собираются за четыре года. Предполагается, что в первый год своего функционирования по ней будет проезжать в среднем 23 тысячи машин в сутки.

Предварительную стоимость строительства дороги оценили в 77,5 миллиарда рублей. В рамках соответствующего проекта будут возведены искусственные сооружения, такие как эстакада через трассу М-9 и мост через Москву-реку.

Ранее в Минтрансе РФ высказались о введении платного проезда по всем дорогам страны. По словам представителя ведомства, подобная инициатива в министерстве не обсуждается и не рассматривается.