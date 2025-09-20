Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:14, 20 сентября 2025Экономика

Минтранс высказался о введении платного проезда по всем дорогам России

Минтранс: Идея введения платного проезда по всем дорогам РФ не рассматривается
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В России не рассматривается и не обсуждается введение платного проезда по дорогам России. Об этом сообщил представитель Минтранса, его цитирует РИА Новости.

Так в ведомстве прокомментировали заявление замначальника управления «Росавтодора» Дениса Кирюхина, который сообщил о планах Минтранса к 2030 году сделать проезд по всем дорогам платным. Он объяснил это тем, что содержание и ремонт дорог дорожает, а также ограничениями бюджета.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается (...) Министерство не поддерживает эту инициативу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил военным бесплатно ездить по платным дорогам. Это право также закрепляется за сотрудниками силовых структур: Федеральной службой безопасности (ФСБ), МВД, Следственного комитета, прокуратуры. Ездить бесплатно по платным участкам трасс смогут и представители органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента России и Государственной фельдъегерской службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс высказался о введении платного проезда по всем дорогам России

    Белый дом ответил на обвинения в причастности Трампа к увольнению ведущего ABC

    Бузова заявила о желании поучаствовать в «Интервидении»

    В Киеве приступили к созданию «энергетических островов»

    На табло украинского поезда появилась надпись «Слава России»

    Памятник Сергею Бодрову-младшему открыли в Ленобласти

    В России предупредили о сбое в доставке цветов

    Трамп скажет речь на похоронах застреленного Кирка

    В Германии раскрыли цели дронов в Польше

    Мощный пожар на украинской нефтебазе сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости