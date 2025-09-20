Минтранс высказался о введении платного проезда по всем дорогам России

Минтранс: Идея введения платного проезда по всем дорогам РФ не рассматривается

В России не рассматривается и не обсуждается введение платного проезда по дорогам России. Об этом сообщил представитель Минтранса, его цитирует РИА Новости.

Так в ведомстве прокомментировали заявление замначальника управления «Росавтодора» Дениса Кирюхина, который сообщил о планах Минтранса к 2030 году сделать проезд по всем дорогам платным. Он объяснил это тем, что содержание и ремонт дорог дорожает, а также ограничениями бюджета.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается (...) Министерство не поддерживает эту инициативу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил военным бесплатно ездить по платным дорогам. Это право также закрепляется за сотрудниками силовых структур: Федеральной службой безопасности (ФСБ), МВД, Следственного комитета, прокуратуры. Ездить бесплатно по платным участкам трасс смогут и представители органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента России и Государственной фельдъегерской службы.