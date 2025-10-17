Вдова бойца СВО не смогла получить выплаты за мужа из-за одной буквы в бумагах

В Бурятии вдова бойца СВО не смогла получить выплаты за мужа из-за одной буквы в бумагах. Об этом сообщает сетевое издание infpol.

Женщина обратилась за перечислением ей «гробовых» и не смогла получить деньги по причине несоответствия данных в документах. Речь идет о букве в фамилии — формально это означает, что речь идет о двух разных людях. Это и стало причиной отказа.

С просьбой помочь в сложившейся ситуации россиянка обратилась к республиканскому омбудсмену Юлии Жамбаловой. Та пообещала оказать содействие женщине. Вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее в Краснодарском крае полицейского и сотрудника банка заподозрили в хищении двух миллионов рублей у вдовы другого участника спецоперации. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.