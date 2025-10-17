Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 17 октября 2025Россия

Вдова бойца СВО не смогла получить выплаты за мужа из-за одной буквы в бумагах

В Бурятии вдова солдата не смогла получить выплаты из-за буквы в документах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Бурятии вдова бойца СВО не смогла получить выплаты за мужа из-за одной буквы в бумагах. Об этом сообщает сетевое издание infpol.

Женщина обратилась за перечислением ей «гробовых» и не смогла получить деньги по причине несоответствия данных в документах. Речь идет о букве в фамилии — формально это означает, что речь идет о двух разных людях. Это и стало причиной отказа.

С просьбой помочь в сложившейся ситуации россиянка обратилась к республиканскому омбудсмену Юлии Жамбаловой. Та пообещала оказать содействие женщине. Вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее в Краснодарском крае полицейского и сотрудника банка заподозрили в хищении двух миллионов рублей у вдовы другого участника спецоперации. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель российского военкора

    В Раде объяснили «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости