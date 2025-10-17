Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:34, 17 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Женщин предупредили о скрытых рисках беременности после 35 лет

Врач Кан: При беременности после 35 лет возрастает риск гестационного диабета
Наталья Обрядина1

Фото: Freepik

Женщинам, планирующим беременность после 35 лет, важно знать о возможных рисках и скрытых проблемах, с которыми они могут столкнуться, считает акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Наталья Кан. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

«После 35 лет возрастает риск развития неразвивающейся беременности, гестационного сахарного диабета, преэклампсии и преждевременных родов, а также возникновения пороков развития и задержки роста плода», — предупредила врач. Кроме того, по ее словам, с возрастом снижается частота наступления беременности. Это связано со снижением количества яйцеклеток и изменением их качества.

Материалы по теме:
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Кан отметила, что, хотя оптимальным возрастом для зачатия ребенка считается период от 18 до 35 лет, это не значит, что рождение детей нельзя отложить на более поздний срок. Врач подчеркнула: беременность после 35 лет далеко не всегда протекает тяжело, а развитие осложнений возможно в любом возрасте. Однако тем, кто откладывает беременность на более позднее время, важно серьезно отнестись к ее планированию.

Ранее стало известно, сколько россиян оказались во власти заблуждений о контрацепции. Выяснилось, что более половины жителей страны считают ненадежные методы рабочими.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель российского военкора

    В Раде объяснили «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости