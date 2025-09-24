Забота о себе
20:32, 24 сентября 2025Забота о себе

Россияне оказались во власти заблуждений о контрацепции

«Газета.Ru»: Половина россиян считает кормление грудью методом контрацепции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Больше половины россиян считают рабочими методами контрацепции ненадежные приемы, рассказали аналитики фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». О том, сколько жителей страны оказались во власти заблуждений о предохранении, специалисты рассказали «Газете.Ru».

Эксперты провели опрос и выяснили, что 58 процентов россиян назвали в числе самых известных им методов контрацепции воздержание, 57 процентов — кормление грудью, а 78 процентов — прерванный половой акт. Специалисты подчеркнули, что если воздержание действительно исключает возможность беременности, то два других указанных метода врачами оцениваются как сомнительные или малонадежные. При этом более современные и эффективные средства россияне в опросе упоминают реже.

Кроме того, как показал опрос, россиянки оказались лучше мужчин осведомлены о способах контрацепции: в зависимости от метода разрыв в их знаниях достиг 21 процента.

Ранее стало известно, что российское общество акушеров-гинекологов разработало первые в России клинические рекомендации по вопросам контрацепции. Рекомендации включают в себя трансдермальные системы и женские презервативы.

    Все новости