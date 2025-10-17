Экономика
18:29, 17 октября 2025Экономика

Звезда «Беспринципных» признался в нелюбви к Патрикам

Актер Деревянко признался, что не любит район Патриков в Москве
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Беспринципные», актер Павел Деревянко признался, что не любит район Патриарших прудов в Москве. Об этом он рассказал в интервью журналу «Телепрограмма».

Действие сериала, где снимался артист, происходит на Патриках, однако сам актер предпочитает им другие районы столицы. «После того как "Беспринципные" стали популярными, толпы поклонников этого сериала снимают на Патриарших прудах жилье. Я не люблю Патрики, потому что здесь очень много людей. А мне в силу моей профессии и узнавания очень тяжело находиться в многолюдных местах», — объяснил артист. При этом он добавил, что ему очень нравятся другие районы старой Москвы — например, Чистые пруды, где сейчас живет. Деревянко отметил, что людей там значительно меньше, чем на Патриарших прудах.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает Патрики элитным районом.

