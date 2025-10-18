Россия
Больницу Стерлитамака перевели на особый режим

Больницу в Стерлитамаке перевели на особый режим после ЧП на заводе Авангард
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на заводе «Авангард». Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров.

Он рассказал, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время продолжаются следственные работы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на одном из цехов химического завода «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. Генеральный директор предприятия Дмитрий Логинов уточнил, что авария произошла на нитроузле. Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, что от начавшегося пожара над предприятием поднялся столб дыма. Судя по кадрам, взрыв был такой силы, что после детонации в расположенных неподалеку от завода районах у машин сработала сигнализация.

