Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

На одном из цехов химического завода «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Логинов. По его словам, авария произошла на нитроузле.

Предприятие «Авангард» производит химическую продукцию и взрывчатые вещества. Также завод утилизирует вооружения и военную технику.

Мэрия города подтвердила информацию о взрыве

В Telegram-канале администрации Стерлитамака прокомментировали данные о произошедшем.

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

«Сегодня, 17 октября, на ФКП "Авангард" в одном из цехов произошел взрыв», — говорится в заявлении. Причина взрыва при этом не уточняется, однако известно, что общая площадь цеха, где произошла детонация, более двух тысяч квадратных метров.

Также в мэрии сообщили, что на месте работают спасательные службы и ведомства. Информация о пострадавших уточняется. Жителей города призвали не поддаваться панике и доверять только официальным источникам.

Глава Башкирии раскрыл последствия детонации на предприятии

Здание одного из цехов химзавода «Авангард» получило серьезные повреждения при взрыве, заявил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, сотрудников предприятия эвакуировали, и среди них есть пострадавшие.

Здание цеха получило серьезные повреждения. Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь Радий Хабиров глава Республики Башкортостан

По неподтвержденной информации, пострадали пять человек. Работники завода могли оказаться под завалами одного из зданий на территории предприятия, которое получило серьезные повреждения. По словам источника, троих пострадавших уже удалось достать из-под завалов.

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

При этом, по данным Telegram-канала Shot, несколько работников считаются без вести пропавшими, так как не явились на место эвакуации.

Telegram-канал Mash пишет, что предварительной причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности работниками цеха.

Момент взрыва попал на видео

На камеры видеонаблюдения попал момент детонации на заводе «Авангард». Известно, что от начавшегося пожара над предприятием поднялся столб дыма.

Судя по кадрам, взрыв был такой силы, что после детонации в расположенных неподалеку от завода районах у машин сработала сигнализация.