В Рязанской области взорвался цех завода «Эластик», погибли 5 человек

Мощный взрыв прогремел на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Полностью разрушено здание порохового цеха. Два десятка человек ранены, пятеро не спаслись.

Местные жители рассказали, что около 11:00 15 августа был слышен громкий звук, над территорией предприятия поднялся столб дыма. Как пишет Baza, 20 человек пострадали в результате ЧП, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Оперштаб региона сообщает, что, предварительно, пять человек не смогли спастись. Mash пишет, что под завалами помещения порохового завода остаются не менее 20 человек. Причиной взрыва, предварительно, стало нарушение техники безопасности в цехе, где производится порох.

Весь цех разрушен. С территории завода эвакуированы более 100 человек.

Место ЧП попало на видео

Очевидцы сняли огромное грибовидное облако на месте взрыва в цеху завода. На кадрах видно огонь, неподалеку от завода расположены жилые частные дома.

На место происшествия выехал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Это не первое смертельное ЧП на предприятии

В 2021 году взрыв на территории завода «Эластик», в цеху по производству пороха, унес жизни 17 человек. Сообщалось, что взрыв произошел, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование.

Позже выяснилось, что инцидент произошел в зоне ответственности ООО «Разряд», которое выкупило у «Эластика» участок земли и производило там взрывчатые вещества. Отмечалось, что надзорные службы неоднократно находили нарушения в работе компании, которая арендовала территорию завода.

Следственный комитет задержал после допроса гендиректора и учредителя «Разряда» в рамках уголовного дела.

Завод синтетических волокон «Эластик» был создан в 1962 году и долгие годы был монополистом по снаряжению и сборке авиабомб и реактивных снарядов для систем залпового огня. Для поселка Лесной, в котором проживают около восьми тысяч человек, это градообразующее предприятие, в котором было трудоустроено большое количество местных жителей.