Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 17 октября 2025Россия

Последствия мощного взрыва на российском химическом предприятии попали на видео

Звук мощного взрыва на заводе в Стерлитамаке попал на камеры видеонаблюдения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Звук мощного взрыва на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке попал на камеры видеонаблюдения. Кадры последствий происшествия публикует Telegram-канал Mash Batash.

Судя по видео, взрыв был такой силы, что после детонации в расположенных неподалеку от завода районах у машин сработала сигнализация.

О взрыве сообщил руководитель предприятия Дмитрий Логинов. По его словам, произошла авария на нитроузле.

Известно, что в результате взрыва есть пострадавшие. Baza сообщает о пяти получивших травмы сотрудниках, троих из них уже спасли из-под завалов цеха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

    Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в переговорах Трампа и Путина

    Популярный миф о хлебе на закваске назвали спекуляцией

    Турист-диабетик семь дней скитался по пустыне в Австралии без лекарств и выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости