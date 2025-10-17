Последствия мощного взрыва на российском химическом предприятии попали на видео

Звук мощного взрыва на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке попал на камеры видеонаблюдения. Кадры последствий происшествия публикует Telegram-канал Mash Batash.
Судя по видео, взрыв был такой силы, что после детонации в расположенных неподалеку от завода районах у машин сработала сигнализация.
О взрыве сообщил руководитель предприятия Дмитрий Логинов. По его словам, произошла авария на нитроузле.
Известно, что в результате взрыва есть пострадавшие. Baza сообщает о пяти получивших травмы сотрудниках, троих из них уже спасли из-под завалов цеха.