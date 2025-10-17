Россия
18:35, 17 октября 2025

Стало известно о пострадавших при мощном взрыве на российском химическом предприятии

При взрыве на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке пострадали пять человек
Кадр: Telegram-канал Baza

При мощном взрыве на химическом предприятии «Авангард» в Стерлитамаке в Республике Башкирия пострадали пять человек. Об этом стало известно из публикации издания Baza в Telegram.

По сообщению издания, одно из зданий на территории предприятия получило серьезные повреждения и под завалами оказались работники завода. Baza уточняет, что троих пострадавших уже удалось спасти из-под завалов. На место происшествия выехало много машин скорой помощи.

Известно, что Федеральное казенное предприятие «Авангард» занимается производством химической продукции и взрывчатых веществ, а также утилизацией вооружений и военной техники.

О взрыве сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Логинов. По его словам, произошла авария на нитроузле.

