Стало известно о пострадавших при мощном взрыве на российском химическом предприятии

При мощном взрыве на химическом предприятии «Авангард» в Стерлитамаке в Республике Башкирия пострадали пять человек. Об этом стало известно из публикации издания Baza в Telegram.
По сообщению издания, одно из зданий на территории предприятия получило серьезные повреждения и под завалами оказались работники завода. Baza уточняет, что троих пострадавших уже удалось спасти из-под завалов. На место происшествия выехало много машин скорой помощи.
Известно, что Федеральное казенное предприятие «Авангард» занимается производством химической продукции и взрывчатых веществ, а также утилизацией вооружений и военной техники.
О взрыве сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Логинов. По его словам, произошла авария на нитроузле.