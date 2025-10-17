Россия
Власти раскрыли последствия мощного взрыва на российском химическом предприятии

Глава Башкирии Хабиров: Здание завода «Авангард» получило серьезные повреждения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Здание одного из цехов химического завода «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии получило серьезные повреждения при взрыве. Последствия происшествия раскрыл глава региона Радий Хабиров в Telegram.

Как рассказал представитель власти, сотрудников предприятия эвакуировали. Среди них есть пострадавшие. Хабиров уточнил, что на месте мощного взрыва работают оперативные службы и представители правоохранительных органов.

По неподтвержденной информации, при взрыве на заводе пострадали пять человек. Последствия детонации попали на видео.

Предприятие «Авангард» производит химическую продукцию и взрывчатые вещества. Также завод утилизирует вооружения и военную технику.

