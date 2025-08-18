Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 14, пострадали 149 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
В поселке Лесном специалисты ведомства продолжают разбирать завалы. Также психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким
Утром 16 августа было известно об 11 жертвах и 135 пострадавших, из которых госпитализированы были 29.
Об инциденте в Шиловском районе Рязанской области стало известно в пятницу, 15 августа. Согласно предварительной информации, взрыв произошел в пороховом цеху. Раненые были сразу доставлены в больницу. Взрыв произошел из-за детонации боеприпаса.
Семьям жертв взрыва на заводе «Эластик» выплатят по 1,5 миллиона рублей
Семьям жертв взрыва на заводе «Эластик» выплатят по 1 567 500 рублей. Такое решение принял губернатор Рязанской области Павел Малков.
Он добавил, что пострадавшие, в свою очередь, получат от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от травм.
Жители поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды
Глава региона также рассказал, что помочь пострадавшим может любой желающий. Сборы осуществляются на официальном сайте Фонда социального развития Рязанской области.
Губернатор объявил 18 августа в Рязанской области днем траура. На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждения культуры, телерадиокомпании и организации отменят развлекательные мероприятия.
Очевидица рассказала подробности о взрыве
В пятиэтажных домах в поселке возле завода «Эластик» взрывом выбило деревянные окна, рассказала очевидица.
Металлические двери с корнями выдернуло, люди отлетали метров на пять. У многих сильные осколочные порезы
«Это большая трагедия для всех, уже в третий раз там взрывается завод. (...) Все службы на месте, но пока никто близко не подходит, так как продукция продолжает детонировать», — добавила женщина. Ее родственники также работают на предприятии.
На заводе «Эластик» ранее уже происходил взрыв. Происшествие в 2021 году унесло жизни 17 человек. Тогда задержали гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд», в помещении которой началось возгорание.