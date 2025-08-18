Россия
05:48, 18 августа 2025Россия

Жертвами взрыва в пороховом цеху завода под Рязанью стали 14 человек, более ста пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы

МЧС РФ: Жертвами взрыва на заводе под Рязанью стали 14 человек, пострадали 149
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Рязанской области

Фото: МЧС России

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 14, пострадали 149 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

В поселке Лесном специалисты ведомства продолжают разбирать завалы. Также психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким

МЧС России

Утром 16 августа было известно об 11 жертвах и 135 пострадавших, из которых госпитализированы были 29.

Об инциденте в Шиловском районе Рязанской области стало известно в пятницу, 15 августа. Согласно предварительной информации, взрыв произошел в пороховом цеху. Раненые были сразу доставлены в больницу. Взрыв произошел из-за детонации боеприпаса.

Семьям жертв взрыва на заводе «Эластик» выплатят по 1,5 миллиона рублей

Семьям жертв взрыва на заводе «Эластик» выплатят по 1 567 500 рублей. Такое решение принял губернатор Рязанской области Павел Малков.

Он добавил, что пострадавшие, в свою очередь, получат от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от травм.

Жители поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды

Павел Малковгубернатор Рязанской области

Глава региона также рассказал, что помочь пострадавшим может любой желающий. Сборы осуществляются на официальном сайте Фонда социального развития Рязанской области.

Губернатор объявил 18 августа в Рязанской области днем траура. На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждения культуры, телерадиокомпании и организации отменят развлекательные мероприятия.

Очевидица рассказала подробности о взрыве

В пятиэтажных домах в поселке возле завода «Эластик» взрывом выбило деревянные окна, рассказала очевидица.

Металлические двери с корнями выдернуло, люди отлетали метров на пять. У многих сильные осколочные порезы

Очевидица

«Это большая трагедия для всех, уже в третий раз там взрывается завод. (...) Все службы на месте, но пока никто близко не подходит, так как продукция продолжает детонировать», — добавила женщина. Ее родственники также работают на предприятии.

На заводе «Эластик» ранее уже происходил взрыв. Происшествие в 2021 году унесло жизни 17 человек. Тогда задержали гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд», в помещении которой началось возгорание.

