Очевидица рассказала подробности о взрыве на российском заводе

360.ru: В домах возле завода «Эластик» после взрыва выбило окна

В пятиэтажных домах в поселке возле завода «Эластик» в Рязанской области взрывом выбило деревянные окна. О последствиях происшествия рассказала очевидица, пишет 360.ru.

По ее словам, в соседних зданиях ударной волной тоже выбило окна и двери. «Металлические двери с корнями выдернуло, люди отлетали метров на пять. У многих сильные осколочные порезы», — рассказала собеседница издания.

Россиянка предположила, что пострадавших может оказаться больше, так как взрыв на предприятии произошел в разгар рабочего дня.

«Это большая трагедия для всех, уже в третий раз там взрывается завод. (...) Все службы на месте, но пока никто близко не подходит, так как продукция продолжает детонировать», — добавила женщина. Ее родственники также работают на предприятии.

О происшествии на заводе по производству синтетических волокон в российском регионе стало известно 15 августа. Сообщалось, что взрыв полностью разрушил здание. По последним данным, число пострадавших достигло 98 человек, еще четверых не удалось спасти.

На заводе «Эластик» ранее уже происходил взрыв. Происшествие в 2021 году унесло жизни 17 человек. Тогда задержали гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд», в помещении которой началось возгорание.