08:42, 16 августа 2025Россия

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области увеличилось

Число жертв ЧП в Рязанской области увеличилось до 11 человек, пострадали 130

Фото: МЧС России

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 11 человек, пострадали 130, об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

Госпитализированы 29 пострадавших, из них 16 человек переведены в московские больницы, 13 лечатся в Рязани.

Отмечается, что поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются, сотрудники МЧС и Росгвардии извлекли из-под завалов еще троих человек.

«Работы по ликвидации последствий продолжаются. Объявлен режим ЧС, въезд на территорию места происшествия запрещен», — добавили в оперштабе.

Об инциденте в Шиловском районе Рязанской области стало известно в пятницу, 15 августа. Согласно предварительной информации, взрыв произошел в пороховом цеху. Раненые были сразу доставлены в больницу. Взрыв произошел из-за детонации боеприпаса.

