В Рязанской области объявили 18 августа днем траура

Рязанский губернатор Малков объявил день траура 18 августа из-за взрыва в цехе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Telegram-канал МЧС Рязанской области

Понедельник, 18 августа, объявлен в Рязанской области днем траура по жертвам взрыва порохового цена на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор региона Павел Малков.

На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждения культуры, телерадиокомпании и организации отменят развлекательные мероприятия. Малков пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших.

Взрыв и пожар в цехе произошли в пятницу, 15 августа. По состоянию на утро субботы известно об 11 погибших и 130 пострадавших. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел из-за детонации боеприпаса. Из всех госпитализированных 16 человек переведены в московские больницы, 13 лечатся в Рязани.

