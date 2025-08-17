Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области увеличилось до 14

Число жертв взрыва на заводе под Рязанью выросло до 14, пострадали 149 человек

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 14, пострадали 149 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

«В поселке Лесном специалисты ведомства продолжают разбирать завалы. Также психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким», — отметили в МЧС.

Накануне утром было известно об 11 жертвах и 135 пострадавших, из которых госпитализированы были 29.

Об инциденте в Шиловском районе Рязанской области стало известно в пятницу, 15 августа. Согласно предварительной информации, взрыв произошел в пороховом цеху. Раненые были сразу доставлены в больницу. Взрыв произошел из-за детонации боеприпаса.

