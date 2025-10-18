Путешествия
Летевший на заграничный курорт самолет сел в России из-за больного пассажира

Летевший в Шарм-эш-Шейх самолет Nordwind совершил посадку в Минводах
Алина Черненко

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из России на заграничный курорт, совершил незапланированную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел 15 октября на рейсе из Уфы в Шарм-эш-Шейх, Египет. Когда Airbus A333 находился в районе Грозного, экипаж воздушного судна сообщил о больном пассажире на борту. Пилоты приняли решение следовать на аэродром в Минеральных Водах. Дальнейшая судьба путешественника не раскрывается.

Ранее в октябре самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Белоруссии в Турцию, незапланированно сел в России. Во время полета экипаж воздушного судна доложил о нескольких больных пассажирах на борту.

