Конгрессвумен Луна заявила, что ЛБГТ-активист угрожал ей смертью

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что за минувшую неделю ей трижды угрожали смертью. Об этом она написала в соцсети X.

Законотворец уточнила, что одна из угроз исходит от транс-активиста (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Она выразила надежду, что после обращения в правоохранительные органы ее недоброжелателям будут предъявлены обвинения.

Республиканка Анна Паулина Луна выступает за традиционные ценности. Кроме того, она критикует действующие украинские власти и призывает к диалогу с Россией.