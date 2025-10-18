Мир
07:50, 18 октября 2025

Луна рассказала об угрозе от ЛБГТ-активиста

Конгрессвумен Луна заявила, что ЛБГТ-активист угрожал ей смертью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что за минувшую неделю ей трижды угрожали смертью. Об этом она написала в соцсети X.

Законотворец уточнила, что одна из угроз исходит от транс-активиста (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Она выразила надежду, что после обращения в правоохранительные органы ее недоброжелателям будут предъявлены обвинения.

Республиканка Анна Паулина Луна выступает за традиционные ценности. Кроме того, она критикует действующие украинские власти и призывает к диалогу с Россией.

