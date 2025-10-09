Мир
В США заявили о важности диалога с Россией

Конгрессвумен Луна заявила о важности диалога США с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Соединенным Штатам Америки и России важно поддерживать диалог ради всего мира. Об этом на своей странице в социальной сети X написала конгрессвумен Анна Паулина Луна.

«Я официально подтверждаю встречу с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем президента России, которая состоится в конце этого месяца… Нашим странам не нужно быть врагами», — отметила она.

Как указала Луна, диалог с Россией по торговле и достижению мира важен не только для США, но и для всего глобального сообщества, добавив, что вместе с коллегами ждет встречи с Дмитриевым.

Ранее стало известно, что представитель Госдепартамента США Питер Андреоли прибыл с визитом в Москву. Он пребывает в городе «для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства». Кроме того, у представителя Госдепа были и иные контакты, в том числе встречи в Министерстве иностранных дел.

