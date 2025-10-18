Наука и техника
На Солнце с интервалом в несколько часов сгорели две кометы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: NASA / SDO / Steele Hill / Handout / Reuters

Солнце с интервалом в несколько часов сожгло две кометы. Об этом в Telegram-канале рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно информации лаборатории, видео процесса было снято 10 и 11 октября. Кометы сгорели с интервалом в несколько часов, такое видео назвали довольно редким.

Как отметили ученые, кометы родились из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования солнечной системы и представляют собой одни из древнейших тел, а некоторые из них могут быть старше Солнца. Кометы, попавшие на видео, почти наверняка родились вместе. Помимо этого, они могут быть двумя фрагментами более крупной кометы, разрушенной при столкновении с неизвестным объектом, указали в лаборатории.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что комета C/2025 A6 (Lemmon) 21 октября подойдет к нашей планете ближе всего — менее чем на 90 миллионов километров.

    Все новости