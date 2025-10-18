Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 18 октября 2025Мир

На Западе назвали возможные последствия встречи Путина и Трампа в Венгрии

Spiegel: Саммит Трампа и Путина в Венгрии станет победой для Орбана
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

На Западе назвали возможные последствия встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Главного выгодоприобретателя от уже согласованного Москвой и Вашингтоном саммита назвала немецкая газета Spiegel, передает РИА Новости.

Издание отмечает, что точное место встречи пока не определено. Вместе с тем, для венгерского руководства успех очевиден уже сейчас, говорится в статье. Автор публикации считает, что саммит лидеров России и США — политическая победа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Встреча Путина и Трампа принесет пользу и другим европейским политикам — сторонникам идеи сближения с Россией, продолжает Spiegel. Остальные политические силы Европы окажутся в проигрыше, заключает автор публикации.

Ранее на Западе заявили, что европейские лидеры попытаются сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии. Причиной этого был назван страх ЕС перед наступлением мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа по Tomahawk

    «Локомотив» разгромил ЦСКА и стал лидером РПЛ

    В Вашингтоне началась акция протеста против политики Трампа

    Силовики заявили о дисбалансе БПЛА и операторов в ВСУ

    На Украине начали критиковать реформы Сырского

    На Западе предупредили о подготовке срыва саммита Путина и Трампа

    На Земле началась очередная магнитная буря

    Зеленский упрекнул Трампа за слова о России

    ХАМАС передаст Израилю тела еще двух заложников

    Жителей Земли предупредили о начале магнитной бури

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости